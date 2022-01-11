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Скажинемолчи | Александр Ивановский

11.01.2022

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Скажинемолчи | Александр Ивановский

Гость программы - Александр Ивановский, эксперт по информационной безопасности, доктор технических наук, профессор.

Поговорим о постсоветском пространстве: 30 лет прошло после распада империи, а лихорадит - то здесь, то там…
Казахстан - угроза или трагедия? Кому выгодна очередная гибридная революция: кто за этим стоит и кто готов этому противостоять?

Смотрите в программе:

  • Что происходит с Казахстаном? Что происходит на постсоветском пространстве?
  • О том, какую оценку дают разные страны событиям в Казахстане. Почему у каждой страны она своя? Что о происходящем в Казахстане говорит Китай?
  • Каковы экономические интересы Беларуси в этом вопросе?
  • Стабилизируется ли ситуация в Казахстане? Являлась ли причиной волнений экономическая проблема?
  • Почему погромы в Казахстане вообще стали возможными? Оценка работы системы безопасности.
  • О роли политических элит, о действиях силовых структур в кризисной ситуации.
  • Сходства и различия в причинах и развитии событий в Казахстане 2022 г. исобытиями в Беларуси в 2020 г.
  • Обращения Казахстана к ОДКБ, что это значит для политики?
  • Почему Беларусь отправила миротворцев в Казахстан?
  • Про негативную реакцию СМИ Казахстана об вводе войск ОДКБ
  • Существует ли угроза для наших военнослужащих?
  • Зачем происходит отключение интернета в Казахстане, что это дает?
  • Кто такие мамбеты? О технологиях по разделению народа Казахстана
  • Экономические особенностиКазахстана, о роли иностранных предприятийв вопросах снятия социальной напряженности в стране.
  • Какова вероятность начала войн в Украине, Иране и Тайване, которые многие предрекали?
  • Миграционный кризис: что будет дальше?
  • Как события в Казахстане могут быть оценены в Беларуси? Какие уроки будут извлечены?Будет ли ужесточение кадровой политики?
Скажинемолчи