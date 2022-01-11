Скажинемолчи | Александр Ивановский

Гость программы - Александр Ивановский, эксперт по информационной безопасности, доктор технических наук, профессор.



Поговорим о постсоветском пространстве: 30 лет прошло после распада империи, а лихорадит - то здесь, то там…

Казахстан - угроза или трагедия? Кому выгодна очередная гибридная революция: кто за этим стоит и кто готов этому противостоять?



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