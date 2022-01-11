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Скажинемолчи | Александр Ивановский
11.01.2022
Выпуски
21 видео
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
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Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
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Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Ивановский
Гость программы - Александр Ивановский, эксперт по информационной безопасности, доктор технических наук, профессор.
Поговорим о постсоветском пространстве: 30 лет прошло после распада империи, а лихорадит - то здесь, то там…
Казахстан - угроза или трагедия? Кому выгодна очередная гибридная революция: кто за этим стоит и кто готов этому противостоять?
Смотрите в программе:
- Что происходит с Казахстаном? Что происходит на постсоветском пространстве?
- О том, какую оценку дают разные страны событиям в Казахстане. Почему у каждой страны она своя? Что о происходящем в Казахстане говорит Китай?
- Каковы экономические интересы Беларуси в этом вопросе?
- Стабилизируется ли ситуация в Казахстане? Являлась ли причиной волнений экономическая проблема?
- Почему погромы в Казахстане вообще стали возможными? Оценка работы системы безопасности.
- О роли политических элит, о действиях силовых структур в кризисной ситуации.
- Сходства и различия в причинах и развитии событий в Казахстане 2022 г. исобытиями в Беларуси в 2020 г.
- Обращения Казахстана к ОДКБ, что это значит для политики?
- Почему Беларусь отправила миротворцев в Казахстан?
- Про негативную реакцию СМИ Казахстана об вводе войск ОДКБ
- Существует ли угроза для наших военнослужащих?
- Зачем происходит отключение интернета в Казахстане, что это дает?
- Кто такие мамбеты? О технологиях по разделению народа Казахстана
- Экономические особенностиКазахстана, о роли иностранных предприятийв вопросах снятия социальной напряженности в стране.
- Какова вероятность начала войн в Украине, Иране и Тайване, которые многие предрекали?
- Миграционный кризис: что будет дальше?
- Как события в Казахстане могут быть оценены в Беларуси? Какие уроки будут извлечены?Будет ли ужесточение кадровой политики?