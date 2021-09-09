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Скажинемолчи | Александр Ивановский
09.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Ивановский09.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Ивановский
Смотрите в программе:
- О богатой биографии гостя
- В 1988 г. вышло научная книга Ивановского "Начало робототехники"...
- Почему Концепция национальной безопасности была утверждена только в 2019 году?
- Ивановский: "Мы должны обладать информационным суверенитетом!"
- Любые защищенные данные "сливаются"?
- Ивановский: "Каждый человек, сбрасывая что-то в Сеть, попадает в базу данных в американском штате Юта…"
- Мера патриотизма пропорциональна количеству вложенного труда!
- Надо ли регулировать интернет-пространство?
- Что такое информационный нейтралитет?
- Постправда или манипуляция с помощью заголовка?
- После выборов набрали массу телеграмм-каналы прогосударственной направленности…
- Тихановский - не блогер, и в политике случайностей не бывает!
- О фейках вокруг учений "Запад-2021"
- Красная черта – это ядерное оружие!
- Обсуждаем события в Афганистане
- Как изменятся отношения Беларуси и США при Байдене?
- У Трампа главным врагом был Китай, у Байдена - Россия…
- Мы на пороге третьей Мировой войны?
- Вся наша Концепция национальной безопасности рушится при условии ядерного удара?
- Говорит Александр Ивановский