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Скажинемолчи | Александр Ивановский

09.09.2021

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21 видео

Скажинемолчи | Александр Ивановский

Смотрите в программе:

  • О богатой биографии гостя
  • В 1988 г. вышло научная книга Ивановского "Начало робототехники"...
  • Почему Концепция национальной безопасности была утверждена только в 2019 году?
  • Ивановский: "Мы должны обладать информационным суверенитетом!"
  • Любые защищенные данные "сливаются"?
  • Ивановский: "Каждый человек, сбрасывая что-то в Сеть, попадает в базу данных в американском штате Юта…"
  • Мера патриотизма пропорциональна количеству вложенного труда!
  • Надо ли регулировать интернет-пространство?
  • Что такое информационный нейтралитет?
  • Постправда или манипуляция с помощью заголовка?
  • После выборов набрали массу телеграмм-каналы прогосударственной направленности…
  • Тихановский - не блогер, и в политике случайностей не бывает!
  • О фейках вокруг учений "Запад-2021"
  • Красная черта – это ядерное оружие!
  • Обсуждаем события в Афганистане
  • Как изменятся отношения Беларуси и США при Байдене?
  • У Трампа главным врагом был Китай, у Байдена - Россия…
  • Мы на пороге третьей Мировой войны?
  • Вся наша Концепция национальной безопасности рушится при условии ядерного удара?
  • Говорит Александр Ивановский
Скажинемолчи