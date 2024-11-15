Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России 15.11.2024

Гость программы - Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России. - За всю спортивную карьеру наш гость выиграл 888 поединков и потерпел лишь 2 поражения. Повезло? - Борцовское братство: почему именно борцы поддерживают друг друга на протяжении всей спортивной карьеры? - Пока "вольники" проходят в ноги, «классики» проходят во власть. Кому принадлежит хлесткий афоризм? - Какой прощальный трофей подарил великий Александр Медведь нашему гостю перед своим уходом? - Всегда ли Александр Карелин понимает молодежь? - Кто из известных актеров сыграл в кино нашего гостя? - Надо ли владеть искусством борьбы, чтобы понимать Владимира Путина? - Ходят легенды о начитанности Сан Саныча Карелина. Какую книгу новосибирский богатырь советует прочитать всем?