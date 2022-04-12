Скажинемолчи | Александр Карлюкевич

Гость программы - Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, главный редактор Издательского дома "Звязда", писатель, публицист, краевед, лауреат премии Президента "За духовное возрождение". Обсудим критику в адрес гостя: считает ли он себя хорошим чиновником? (Спойлер: нет, не считает) Поговорим о том, в каком состоянии Александр Карлюкевич принял Союз писателей из рук Николая Чергинца. С чем хочется покончить немедленно, какие традиции сохранить? Не преувеличиваем ли мы силу литературного слова? Кто сегодня слушает и слышит писателей? О чем мечтают молодые авторы? До недавнего времени в Беларуси было два писательских союза, один из них недавно ликвидирован. Его деятельность была деструктивной? Информационная безопасность: как "Звязда" борется с фейками? А также уточняющий вопрос по теме “писатель и государство”: кто кому должен?