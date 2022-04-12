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Скажинемолчи | Александр Карлюкевич
12.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Карлюкевич12.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Карлюкевич
Гость программы - Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, главный редактор Издательского дома "Звязда", писатель, публицист, краевед, лауреат премии Президента "За духовное возрождение". Обсудим критику в адрес гостя: считает ли он себя хорошим чиновником? (Спойлер: нет, не считает) Поговорим о том, в каком состоянии Александр Карлюкевич принял Союз писателей из рук Николая Чергинца. С чем хочется покончить немедленно, какие традиции сохранить? Не преувеличиваем ли мы силу литературного слова? Кто сегодня слушает и слышит писателей? О чем мечтают молодые авторы? До недавнего времени в Беларуси было два писательских союза, один из них недавно ликвидирован. Его деятельность была деструктивной? Информационная безопасность: как "Звязда" борется с фейками? А также уточняющий вопрос по теме “писатель и государство”: кто кому должен?