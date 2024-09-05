Александр Копелев - официальный представитель Российского клуба православных меценатов в Республике Беларусь, член Белорусского союза кинематографистов

Спросим у гостя, что это за объединение - Клуб православных меценатов и какие проекты он осуществляет в Беларуси

Почему для выставки "Дивных храмов благовест" Клуб выбрал Браслав, где большинство верующих - католики?

Кому в современном мире, в первую очередь, не хватает духовности, и есть ли будущее у кинолекториев для школьников и студентов? Не скучно ли им на этих показах?

Обсудим объединяющую силу искусства и народную дипломатию от Беларуси до Сирии на примере Международного конкурса детского изобразительного искусства "Праздник Праздников"

Какое напутствие перед программой наш гость получил от протоиерея Федора Повного?

Почему российские и белорусские меценаты не афишируют свою благотворительную деятельность в публичном пространстве?