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Александр Копелев - официальный представитель Российского клуба православных меценатов в Республике Беларусь, член Белорусского союза кинематографистов

05.09.2024

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Александр Копелев - официальный представитель Российского клуба православных меценатов в Республике Беларусь, член Белорусского союза кинематографистов

Гость программы - официальный представитель Российского клуба православных меценатов в Республике Беларусь, член Белорусского союза кинематографистов Александр Копелев.

  • Спросим у гостя, что это за объединение - Клуб православных меценатов и какие проекты он осуществляет в Беларуси

  • Почему для выставки "Дивных храмов благовест" Клуб выбрал Браслав, где большинство верующих - католики?

  • Кому в современном мире, в первую очередь, не хватает духовности, и есть ли будущее у кинолекториев для школьников и студентов? Не скучно ли им на этих показах?

  • Обсудим объединяющую силу искусства и народную дипломатию от Беларуси до Сирии на примере Международного конкурса детского изобразительного искусства "Праздник Праздников"

  • Какое напутствие перед программой наш гость получил от протоиерея Федора Повного?

  • Почему российские и белорусские меценаты не афишируют свою благотворительную деятельность в публичном пространстве?

  • Верит ли Александр Иванович в скорое примирение нашей большой славянской семьи, и как нам сохранить духовную безопасность Беларуси?