Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси 25.10.2024

Гость программы - аналитик Центра политологии Института социологии Национальной Академии наук Беларуси Александр Маркевич. Торжественное открытие Центра политологии состоялось совсем недавно. Поинтересуемся, какие исследования будет проводить новая структура и кто будет этим заниматься. Обсудим текущую политическую ситуацию в стране и мире. Спросим у гостя, как он оценивает уровень безопасности в нашей стране на данный момент. - Беларусь вернула на свою территорию тактическое ядерное оружие, Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину. Насколько это способно охладить горячие головы? Ожидать ли от Украины ядерных провокаций? - Президент продолжает поддерживать общение с западными представителями. Почему нам важно не разрывать связи и контакты? - Саммит БРИКС в Казани объединил участников из нескольких десятков стран. Станет ли это объединение полноценным интеграционным блоком с общим рынком, политической и военной организацией? - Можно ли сказать, что именно начало СВО послужило толчком к тому, чтобы всё больше стран стали выходить из-под западного подчинения?