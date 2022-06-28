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Александр Осенко - генеральный директор СТВ
28.06.2022
Выпуски
21 видео
Александр Осенко - генеральный директор СТВ28.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Александр Осенко - генеральный директор СТВ
Гость программы - Александр Осенко, генеральный директор СТВ.
Смотрите в программе:
- Про общественные запросы: что интересует белорусов больше всего. Про обратную связь
- О вопросе с оплатой прав на контент Белтелерадиокомпании, ОНТ и СТВ. Про то, на каком этапе сейчас торги
- О ситуации в августе 2020, когда в спину чуть не прилетел булыжник от эмоционирующих протестующих в Новополоцке: было ли это покушение и кто это сделал?
- Про признание некоторых медиа экстремистскими организациями
- Про рост популярности Тик-Ток в Беларуси: готов ли канал и журналисты СТВ общаться с новой аудиторией?
- Что, кроме работы, придает жизни наполненность? Как часто задает себе вопрос, ради чего живет, и как отвечает на него? Про мечту сделать авторский проект на СТВ