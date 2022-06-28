Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Александр Осенко - генеральный директор СТВ

28.06.2022

Выпуски

21 видео

Александр Осенко - генеральный директор СТВ

Гость программы - Александр Осенко, генеральный директор СТВ.

Смотрите в программе:

  • Про общественные запросы: что интересует белорусов больше всего. Про обратную связь
  • О вопросе с оплатой прав на контент Белтелерадиокомпании, ОНТ и СТВ. Про то, на каком этапе сейчас торги
  • О ситуации в августе 2020, когда в спину чуть не прилетел булыжник от эмоционирующих протестующих в Новополоцке: было ли это покушение и кто это сделал?
  • Про признание некоторых медиа экстремистскими организациями
  • Про рост популярности Тик-Ток в Беларуси: готов ли канал и журналисты СТВ общаться с новой аудиторией?
  • Что, кроме работы, придает жизни наполненность? Как часто задает себе вопрос, ради чего живет, и как отвечает на него? Про мечту сделать авторский проект на СТВ