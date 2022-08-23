Скажинемолчи | Александр Петкевич

ость программы - АЛЕКСАНДР ПЕТКЕВИЧ, вирусолог, заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.



В Беларуси выявили первые случаи нового штамма коронавируса. Поинтересуемся, опаснее ли он предыдущих штаммов.



Эффективны ли существующие вакцины против нового штамма и надо ли вакцинировать детей?



Узнаем, на каком этапе находится разработка белорусской вакцины.



Коронавирус был создан искусственно или он природный?



Вирус оспы обезьян стал недавно распространяться по миру. Стоит ли нам его опасаться?



Почему с вирусами так тяжело бороться?

