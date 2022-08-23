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Скажинемолчи | Александр Петкевич
23.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Петкевич23.08.2022
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Александр Петкевич
ость программы - АЛЕКСАНДР ПЕТКЕВИЧ, вирусолог, заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.
В Беларуси выявили первые случаи нового штамма коронавируса. Поинтересуемся, опаснее ли он предыдущих штаммов.
Эффективны ли существующие вакцины против нового штамма и надо ли вакцинировать детей?
Узнаем, на каком этапе находится разработка белорусской вакцины.
Коронавирус был создан искусственно или он природный?
Вирус оспы обезьян стал недавно распространяться по миру. Стоит ли нам его опасаться?
Почему с вирусами так тяжело бороться?