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Александр Румак - Уполномоченный по делам религий и национальностей

10.03.2022

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Александр Румак - Уполномоченный по делам религий и национальностей

Гость программы - Александр Румак, Уполномоченный по делам религий и национальностей.

  • Между жителями Западной и Восточной частей страны - больше отличий, чем принято думать?

  • Бытовой конфликт на национальной или религиозной почве - крайняя редкость в белорусском обществе?

  • Кому мешает равенство белорусского и русского языков?

  • Сколько в Беларуси национально-культурных общественных объединений и какие из них наиболее активные?

  • Как изменился национальный состав страны за 20 лет?