Александр Румак - Уполномоченный по делам религий и национальностей

Между жителями Западной и Восточной частей страны - больше отличий, чем принято думать?

Бытовой конфликт на национальной или религиозной почве - крайняя редкость в белорусском обществе?

Кому мешает равенство белорусского и русского языков?

Сколько в Беларуси национально-культурных общественных объединений и какие из них наиболее активные?