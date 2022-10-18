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Скажинемолчи | Александр Семич

18.10.2022

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Скажинемолчи | Александр Семич

Гость программы - Александр Семич, директор департамента Государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Одной из основных причин гибели людей в нашей стране остаётся производственный травматизм. Что такое непроизводственный несчастный случай, и чем он отличается от производственного?

  • Могут ли работодатели скрывать истинные цифры травматизма на производстве?

  • "Пьянка" на рабочем месте – это основная причина производственного травматизма?

  • Как осуществляется социальная защита лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве?

  • Обсудим и другие животрепещущие вопросы, например, задержка зарплаты. Что делать, как взыскать кровно заработанные?

  • Когда наниматель не хочет увольнять сотрудника "по соглашению сторон", как найти компромисс с начальством, если надо уволиться, а контракт ещё не истёк?

Скажинемолчи

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