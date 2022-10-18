Скажинемолчи | Александр Семич

Могут ли работодатели скрывать истинные цифры травматизма на производстве?

"Пьянка" на рабочем месте – это основная причина производственного травматизма?

Как осуществляется социальная защита лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве?

Обсудим и другие животрепещущие вопросы, например, задержка зарплаты. Что делать, как взыскать кровно заработанные?