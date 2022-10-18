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Скажинемолчи | Александр Семич
18.10.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Александр Семич18.10.2022
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Александр Семич
Гость программы - Александр Семич, директор департамента Государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
Одной из основных причин гибели людей в нашей стране остаётся производственный травматизм. Что такое непроизводственный несчастный случай, и чем он отличается от производственного?
Могут ли работодатели скрывать истинные цифры травматизма на производстве?
"Пьянка" на рабочем месте – это основная причина производственного травматизма?
Как осуществляется социальная защита лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве?
Обсудим и другие животрепещущие вопросы, например, задержка зарплаты. Что делать, как взыскать кровно заработанные?
Когда наниматель не хочет увольнять сотрудника "по соглашению сторон", как найти компромисс с начальством, если надо уволиться, а контракт ещё не истёк?