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Скажинемолчи | Александр Шимбалев

06.01.2022

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Скажинемолчи | Александр Шимбалев

Гость программы- Александр Шимбалев, клирик Храма Серафима Саровского, преподаватель кафедры физики БГПУ им. Танка, преподает астрономию.

Поговорим о Вселенной и человеческой природе с точки зрения ученого и священнослужителя.

  • Откуда взялось мнение, что ученый - атеист?
  • Способствовала ли церковь развитию науки?
  • Почему казнили Джордано Бруно?
  • Является ли атеизм – религией?
  • Как часто приходится отвечать на суеверные вопросы прихожан?
  • Про отдых в праздники Рождества и Крещения
  • Как совмещается Рождественский пост и новогоднее застолье?
  • Про соцсети, мешают ли они духовному развитию, какие каналы читает
  • Был ли в детстве интерес к космическим катастрофам, падающих астероидам
  • Про глобальную тревожность и о том, как должен жить христианин
  • В чем главный грех астрологии? Почему верующий человек не должен доверять таким прогнозам. В чем главное заблуждение астрологов
  • В чем отличие прогноза от гадания?
  • Восточный новогодний календарь – почему многие поддаются всеобщему увлечению
  • Почему не уходит из научной деятельности в церковную?
  • Будут ли люди враждебно относиться к внеземной жизни?
  • Зачем преподавать Духовность и патриотизм в школах?
  • Кто должен воспитывать ребенка - родители или школа?
  • В чем смысл жизни? Как человеку перестать испытывать страх перед конечностью бытия, если осознаешь бесконечность вселенной.
Скажинемолчи