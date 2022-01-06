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Скажинемолчи | Александр Шимбалев
06.01.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Александр Шимбалев06.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Шимбалев
Гость программы- Александр Шимбалев, клирик Храма Серафима Саровского, преподаватель кафедры физики БГПУ им. Танка, преподает астрономию.
Поговорим о Вселенной и человеческой природе с точки зрения ученого и священнослужителя.
- Откуда взялось мнение, что ученый - атеист?
- Способствовала ли церковь развитию науки?
- Почему казнили Джордано Бруно?
- Является ли атеизм – религией?
- Как часто приходится отвечать на суеверные вопросы прихожан?
- Про отдых в праздники Рождества и Крещения
- Как совмещается Рождественский пост и новогоднее застолье?
- Про соцсети, мешают ли они духовному развитию, какие каналы читает
- Был ли в детстве интерес к космическим катастрофам, падающих астероидам
- Про глобальную тревожность и о том, как должен жить христианин
- В чем главный грех астрологии? Почему верующий человек не должен доверять таким прогнозам. В чем главное заблуждение астрологов
- В чем отличие прогноза от гадания?
- Восточный новогодний календарь – почему многие поддаются всеобщему увлечению
- Почему не уходит из научной деятельности в церковную?
- Будут ли люди враждебно относиться к внеземной жизни?
- Зачем преподавать Духовность и патриотизм в школах?
- Кто должен воспитывать ребенка - родители или школа?
- В чем смысл жизни? Как человеку перестать испытывать страх перед конечностью бытия, если осознаешь бесконечность вселенной.