Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Александр Шпаковский

22.10.2021

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Александр Шпаковский

Гость программы - Александр Шпаковский, один из самых ярких политических экспертов в стране. Поговорили о постправде и самоиронии, почему белорусы устали от политики, насколько был полезен государству Роман Протасевич, можно ли призывать к расправе над "змагарами" в соцсетях и зачем российские федеральные каналы пугают своей граждан "белорусским примером"? Почему на личной странице политолога Шпаковского в Интернете стали чаще появляться фото котов, а также внезапные размышления о перспективах бахчеводства и возвращении Зянона Позняка?

Смотрите в программе:

  • Год назад Шпаковский был на очень личной войне?
  • Шпаковский: "Они хотят, чтобы я их оскорбил…"
  • О сферах в российском истеблишменте
  • Экспертное сообщество политологов продвигает "уголовные санкции против собственности" беглых оппозиционеров?
  • Насколько был полезен государству Роман Протасевич?
  • Что в 90-х было плохо для Александра лично?


Скажинемолчи