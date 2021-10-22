Скажинемолчи | Александр Шпаковский

Гость программы - Александр Шпаковский, один из самых ярких политических экспертов в стране. Поговорили о постправде и самоиронии, почему белорусы устали от политики, насколько был полезен государству Роман Протасевич, можно ли призывать к расправе над "змагарами" в соцсетях и зачем российские федеральные каналы пугают своей граждан "белорусским примером"? Почему на личной странице политолога Шпаковского в Интернете стали чаще появляться фото котов, а также внезапные размышления о перспективах бахчеводства и возвращении Зянона Позняка?