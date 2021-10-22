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Скажинемолчи | Александр Шпаковский
22.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Шпаковский22.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Шпаковский
Гость программы - Александр Шпаковский, один из самых ярких политических экспертов в стране. Поговорили о постправде и самоиронии, почему белорусы устали от политики, насколько был полезен государству Роман Протасевич, можно ли призывать к расправе над "змагарами" в соцсетях и зачем российские федеральные каналы пугают своей граждан "белорусским примером"? Почему на личной странице политолога Шпаковского в Интернете стали чаще появляться фото котов, а также внезапные размышления о перспективах бахчеводства и возвращении Зянона Позняка?
Смотрите в программе:
- Год назад Шпаковский был на очень личной войне?
- Шпаковский: "Они хотят, чтобы я их оскорбил…"
- О сферах в российском истеблишменте
- Экспертное сообщество политологов продвигает "уголовные санкции против собственности" беглых оппозиционеров?
- Насколько был полезен государству Роман Протасевич?
- Что в 90-х было плохо для Александра лично?