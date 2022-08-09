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Скажинемолчи | Александр Шпаковский

09.08.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Александр Шпаковский

Гость программы - Александр Шпаковский, политолог, директор аналитического центра "Актуальная концепция". Вышли в эфир в годовщину мятежа 2020 года. Беларусь и несостоявшаяся "цветная революция"- подводим итоги.

  • Как относиться к дате 9 августа - мы победили или есть варианты?

  • 9 августа 2022 года в Минске проходит Форум патриотических сил, параллельно в Вильнюсе заседает штаб Тихановской. Совпадение?

  • Кто и зачем пишет тексты выступлений для Латушко и Прокопьева?

  • Тайная дипломатия: санкции - это надолго?

  • Выдерживаем ли мы тренд на социальное равенство? Есть справедливость?

Обсудим эпизоды неразворотливости перед лицом новых экономических вызовов, хамство отдельных чиновников и дороговизну авиабилетов.

И в конце программы - фирменный прогноз гостя на будущее.

Скажинемолчи

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