Скажинемолчи | Александр Шпаковский

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09.08.2022
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Гость программы - Александр Шпаковский, политолог, директор аналитического центра "Актуальная концепция". Вышли в эфир в годовщину мятежа 2020 года. Беларусь и несостоявшаяся "цветная революция"- подводим итоги.
Как относиться к дате 9 августа - мы победили или есть варианты?
9 августа 2022 года в Минске проходит Форум патриотических сил, параллельно в Вильнюсе заседает штаб Тихановской. Совпадение?
Кто и зачем пишет тексты выступлений для Латушко и Прокопьева?
Тайная дипломатия: санкции - это надолго?
Выдерживаем ли мы тренд на социальное равенство? Есть справедливость?
Обсудим эпизоды неразворотливости перед лицом новых экономических вызовов, хамство отдельных чиновников и дороговизну авиабилетов.
И в конце программы - фирменный прогноз гостя на будущее.