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Скажинемолчи | Александр Тарасенко

30.09.2021

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Скажинемолчи | Александр Тарасенко

Гость программы - Заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александр Тарасенко

Смотрите в программе:

  • 95 лет санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь
  • Об истории становления и развития санэпидслужбы
  • Обсуждаем актуальную статистику вакцинации в Беларуси
  • О реакции людей на вакцинацию
  • О последствиях коронавируса
  • В поликлиниках открыты для людей с температурой инфекционные блоки
  • О положении дел в транспорте и мерах предосторожности от инфекций
  • О рейтинге вакцин
  • Не поздно ли сейчас прививаться?
  • О возможности сдачи ПЦР тестов
  • О повторной вакцинации и смешивании вакцин
  • О вспышке COVID-19 в детском оздоровительном лагере «Лесная Поляна»
  • Стоит ли прививаться людям с хорошим иммунитетом
  • О качестве белорусской фармацевтики
Скажинемолчи