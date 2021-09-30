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Скажинемолчи | Александр Тарасенко
30.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Тарасенко30.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Тарасенко
Гость программы - Заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александр Тарасенко
Смотрите в программе:
- 95 лет санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь
- Об истории становления и развития санэпидслужбы
- Обсуждаем актуальную статистику вакцинации в Беларуси
- О реакции людей на вакцинацию
- О последствиях коронавируса
- В поликлиниках открыты для людей с температурой инфекционные блоки
- О положении дел в транспорте и мерах предосторожности от инфекций
- О рейтинге вакцин
- Не поздно ли сейчас прививаться?
- О возможности сдачи ПЦР тестов
- О повторной вакцинации и смешивании вакцин
- О вспышке COVID-19 в детском оздоровительном лагере «Лесная Поляна»
- Стоит ли прививаться людям с хорошим иммунитетом
- О качестве белорусской фармацевтики