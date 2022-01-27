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Скажинемолчи | Александр Тихонов

27.01.2022

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Скажинемолчи | Александр Тихонов

Гость программы - легенда мирового биатлона Александр Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР. Президент (1996—2008) Союза биатлонистов России.

  • Уйдя из спорта высших достижений, наш российский гость выбрал местом постоянного проживания Минск. Почему?
  • Поговорим о ситуации в стране во время событий 2020 года.
  • За что IBU лишил Беларусь этапа кубка мира по биатлону?
  • Верит ли Тихонов в тренерский талант Дарьи Домрачевой?
  • Медицинские допуски от Всемирного антидопингового агентства (WADA) – это вопрос цены или политика?
  • Что не так с комментатором Дмитрием Губерниевым?
  • Феномен белорусского биатлона: в чем секрет результативности спортсменов - в научных разработках или в прирожденном таланте?
  • А также: как выиграть четыре Олимпиады подряд, преодолеть испытание медными трубами Кузбасса, выжить в тайге со страшными ожогами, и прийти к своему 75-летнему юбилею в прекрасном расположении духа?
Скажинемолчи