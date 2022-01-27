3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Александр Тихонов
27.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Тихонов27.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Тихонов
Гость программы - легенда мирового биатлона Александр Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР. Президент (1996—2008) Союза биатлонистов России.
- Уйдя из спорта высших достижений, наш российский гость выбрал местом постоянного проживания Минск. Почему?
- Поговорим о ситуации в стране во время событий 2020 года.
- За что IBU лишил Беларусь этапа кубка мира по биатлону?
- Верит ли Тихонов в тренерский талант Дарьи Домрачевой?
- Медицинские допуски от Всемирного антидопингового агентства (WADA) – это вопрос цены или политика?
- Что не так с комментатором Дмитрием Губерниевым?
- Феномен белорусского биатлона: в чем секрет результативности спортсменов - в научных разработках или в прирожденном таланте?
- А также: как выиграть четыре Олимпиады подряд, преодолеть испытание медными трубами Кузбасса, выжить в тайге со страшными ожогами, и прийти к своему 75-летнему юбилею в прекрасном расположении духа?