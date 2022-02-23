Скажинемолчи | Александр Версоцкий

Гость программы - Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома.



Возглавил район в непростое время - в марте 2020-го года (начало пандемии, затем выборы и "горячие" августовские события). Узнаем, как удалось справиться с вызовами того времени.



Поинтересуемся у гостя, как он ответит на вопросы, заданные Президентом в Послании народу и парламенту.



Выскажет гость своё отношение к бывшему министру культуры, а ныне беглому "оппозиционеру" Латушко. В былые времена им доводилось неоднократно общаться.



Спросим, когда в ассортименте Свислочского хлебозавода появилась "Бацькава булка" и в каком состоянии сейчас предприятие.



Выясним, какие шаги предпринимаются для развития и благоустройства района.



Поговорим, затронул ли кризис с беженцами Свислочкий район.



Узнаем, с кем в августе прошлого года в Свислочи играл в футбол помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев.

