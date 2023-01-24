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Гость программы – мама 5-ых детей, организатор и идейный вдохновитель конкурса красоты для многодетных мам «Краса Беларуси»,сотрудник спецподразделений МВД Александра Никифорова.
Поговорим о «Красе Беларуси». При чем здесь спецназ, гражданская инициатива «Мы» и политолог Александр Шпаковский?
Обсудим и изменившиеся «стандарты» международных конкурсов красоты, в которых теперь запросто побеждают трансгендеры с ожирением. Надо ли нам туда?
Наша гостья –капитан в запасе спецназа МВД. Не скучает ли многодетная мама по службе и для чего она хотела туда вернуться после событий 2020-го года?
«Протестуны» Новой Боровой,где живет Александра, - успокоились окончательно или просто затаились?
А так же узнаем, будет ли Александра Никифорова создавать свою партию, в честь кого ее старшая дочь получила имя Сабрина, выйдет ли конкурс «Краса Беларуси» за пределы нашей страны и в чем секрет успеха и семейного счастья нашей гостьи.