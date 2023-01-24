Поговорим о «Красе Беларуси». При чем здесь спецназ, гражданская инициатива «Мы» и политолог Александр Шпаковский?

Обсудим и изменившиеся «стандарты» международных конкурсов красоты, в которых теперь запросто побеждают трансгендеры с ожирением. Надо ли нам туда?

Наша гостья –капитан в запасе спецназа МВД. Не скучает ли многодетная мама по службе и для чего она хотела туда вернуться после событий 2020-го года?

«Протестуны» Новой Боровой,где живет Александра, - успокоились окончательно или просто затаились?