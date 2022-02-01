Алексей Авдонин - аналитик БИСИ, политический эксперт

Гость программы - аналитик БИСИ, политический эксперт Алексей Авдонин. Запад принял решение о введении против России «беспрецедентного пакета санкций» в случае «вторжения на Украину». Российский фондовый рынок на грани повторения антирекордов кризисных 1998 и 2008 годов. Как оцениваются риски и как эта ситуация отразится на Беларуси? Украинцам навязывают дух милитаризма: получается, что референдум в Беларуси пройдет на фоне угрозы конфликта в соседней стране?