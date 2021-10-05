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Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец

05.10.2021

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21 видео

Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец

Гость программы - психолог Алексей Белоцерковец. Специализация - оказание поддержки в поиске ответов и решений, связанных с потерями, разводами, одиночеством, сложными отношениями с родителями, с супругами (партнерами), конфликтами с детьми, в вопросах самооценки.

Смотрите в программе:

  • О направлениях деятельности гостя
  • О профессиональных отличительных качествах гостя
  • О работе с семейными парами
  • Нужно ли сохранять семью в случае измены
  • О культуре и психологической образованности
  • О пациентах в частной практике и государственной
  • О моде на биполярку и “выученной беспомощности”
  • Существуют ли надуманные проблемы
  • Как выбрать психолога
  • О том, как не навредить
  • О секрете Лабковского
  • О деятельности Курпатова
  • О популярности Степановой
  • О позитивном мышлении
  • О наличии у людей “мазохистического компонента”
  • Бывают ли “тяжёлые” клиенты
  • Говорит Алексей Белоцерковец
Скажинемолчи