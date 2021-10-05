Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец

Гость программы - психолог Алексей Белоцерковец. Специализация - оказание поддержки в поиске ответов и решений, связанных с потерями, разводами, одиночеством, сложными отношениями с родителями, с супругами (партнерами), конфликтами с детьми, в вопросах самооценки.



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