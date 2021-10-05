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Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец
05.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец05.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец
Гость программы - психолог Алексей Белоцерковец. Специализация - оказание поддержки в поиске ответов и решений, связанных с потерями, разводами, одиночеством, сложными отношениями с родителями, с супругами (партнерами), конфликтами с детьми, в вопросах самооценки.
Смотрите в программе:
- О направлениях деятельности гостя
- О профессиональных отличительных качествах гостя
- О работе с семейными парами
- Нужно ли сохранять семью в случае измены
- О культуре и психологической образованности
- О пациентах в частной практике и государственной
- О моде на биполярку и “выученной беспомощности”
- Существуют ли надуманные проблемы
- Как выбрать психолога
- О том, как не навредить
- О секрете Лабковского
- О деятельности Курпатова
- О популярности Степановой
- О позитивном мышлении
- О наличии у людей “мазохистического компонента”
- Бывают ли “тяжёлые” клиенты
- Говорит Алексей Белоцерковец