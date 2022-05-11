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Скажинемолчи | Алексей Беляев
11.05.2022
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21 видео
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Скажинемолчи | Алексей Беляев
Гость программы – директор Института магистерской подготовки БГЭУ, кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев.
Поговорим о сносе памятников русским писателям, поэтам в украинских городах. На протяжении не одного десятилетия мы наблюдали, как Запад постепенно менял сознание украинцев, выращивая в них русофобию и нацистские замашки. Что нам можно сделать, чтобы не допустить того, что совершил Запад с Украиной? В 2004 году в Беларуси была создана «идеологическая вертикаль». И в итоге мы всё-таки получили 2020-ый год. Почему? Недавно в Беларуси принят законопроект, согласно которому в стране могут ввести смертную казнь за терроризм. Остановит ли это горячие головы? Какова вероятность, что эскалация российско-украинского конфликта дойдёт до такой степени, что одна из сторон от слов о применении ядерного оружия перейдёт к делу?.. Об этом и многом другом – правдиво и откровенно!