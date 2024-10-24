Алексей Беляев - кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ 24.10.2024

На днях Алексей Викторович отметил красивый юбилей. Попробуем набросать штрихи к праздничному портрету. - Как учился в школе будущий декан? - На каких фильмах и книгах вырос? - Что могло его расстроить и привести к непоправимым последствиям? - Помнит ли свою первую любовь? - Армия - это полезный опыт? - Каких политических взглядов придерживался наш гость в юности – и теперь? - Старательный, целеустремленный, сентиментальный - это все о нем? - Как доцент относится к своим студентам? - Какова самая большая ценность для Алексея Викторовича Беляева? - О чем жалеет в своей жизни?