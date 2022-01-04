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Скажинемолчи | Алексей Дзермант
04.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Алексей Дзермант04.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Алексей Дзермант
Гость программы - Алексей Дзермант, философ, публицист, политолог.
Поговорим о белорусско-польских отношениях, имперских замашках Польши. Узнаем, готовы ли власти этой страны от информационной войны перейти к активным боевым действиям.
Обсудим показания сбежавшего военнослужащего Эмиля Чечко и насколько можно им доверять.
Гость расскажет, действительно ли Кастусь Калиновский был борцом за права белорусов и почему из него сделали героя.
Коснёмся и темы взаимоотношений Литвы и Беларуси, а также конфликта этой прибалтийской республики с Китаем.
Затронем вопросы санкционной политики в отношении Беларуси и наших ответных мер.
Не обойдём стороной и ещё одну нашу соседку - Украину. Алексей Дзермант поделится своим видением политики, проводимой руководством этой страны.
И узнаем, какой самый необычный подарок преподносили нашему гостю.