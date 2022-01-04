Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Алексей Дзермант

04.01.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Алексей Дзермант

Гость программы - Алексей Дзермант, философ, публицист, политолог.

Поговорим о белорусско-польских отношениях, имперских замашках Польши. Узнаем, готовы ли власти этой страны от информационной войны перейти к активным боевым действиям.
Обсудим показания сбежавшего военнослужащего Эмиля Чечко и насколько можно им доверять.
Гость расскажет, действительно ли Кастусь Калиновский был борцом за права белорусов и почему из него сделали героя.
Коснёмся и темы взаимоотношений Литвы и Беларуси, а также конфликта этой прибалтийской республики с Китаем.
Затронем вопросы санкционной политики в отношении Беларуси и наших ответных мер.
Не обойдём стороной и ещё одну нашу соседку - Украину. Алексей Дзермант поделится своим видением политики, проводимой руководством этой страны.
И узнаем, какой самый необычный подарок преподносили нашему гостю.

Скажинемолчи