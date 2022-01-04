Скажинемолчи | Алексей Дзермант

Гость программы - Алексей Дзермант, философ, публицист, политолог.



Поговорим о белорусско-польских отношениях, имперских замашках Польши. Узнаем, готовы ли власти этой страны от информационной войны перейти к активным боевым действиям.

Обсудим показания сбежавшего военнослужащего Эмиля Чечко и насколько можно им доверять.

Гость расскажет, действительно ли Кастусь Калиновский был борцом за права белорусов и почему из него сделали героя.

Коснёмся и темы взаимоотношений Литвы и Беларуси, а также конфликта этой прибалтийской республики с Китаем.

Затронем вопросы санкционной политики в отношении Беларуси и наших ответных мер.

Не обойдём стороной и ещё одну нашу соседку - Украину. Алексей Дзермант поделится своим видением политики, проводимой руководством этой страны.

И узнаем, какой самый необычный подарок преподносили нашему гостю.

