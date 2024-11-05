Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции 05.11.2024

Гость программы - руководитель Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов. - В Национальной академии наук дан старт 17-ой белорусской антарктической экспедиции. Какие задачи предстоит решить нашим полярникам? - Поговорим и о результатах предыдущей экспедиции, самой продолжительной за всю историю проведения Беларусью исследований в Антарктиде. - Спросим у гостя об экспонатах, представленных на недавней встрече у Президента. В чём их уникальность и польза для науки и простого человека? - Как санкции повлияли на деятельность наших полярных исследователей? - Отечественную станцию в Антарктике предложено переименовать - название "Гора Вечерняя" сменить на "Белорусская". Когда и как это может произойти? - Почему важно на нормативном уровне определить статус полярника? - Появится ли в Беларуси музей полярных исследований?