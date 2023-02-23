Гость студии - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов АЛЕКСЕЙ ШВАКОВ.

В Беларуси сейчас приходится 1 адвокат на 5 тысяч населения. Как Алексей Иванович оценивает эти цифры? Достаточно ли адвокатов в стране?Недавно в стране проведена реформа адвокатуры. Случился ли отток кадров в связи с этим?Санкции повлияли на работу адвокатов? Есть ли возможность представлять интересы клиента в иностранном суде?Как наш гость, юрист, с точки зрения законности и международного права оценивает санкции?Адвокат представляет интересы своего доверителя, защищает его права. Можно ли поставить знак равенства между адвокатом и правозащитником?