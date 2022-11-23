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Скажинемолчи | Алексей Сокол

Гость программы - первый секретарь Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.

7 ноября в нашей стране до сих пор остаётся праздничным и выходным днём. Почему Беларусь не отказывается от этого праздника?

Когда-то Ленин предложил: мир - народам, хлеб - голодным, землю - крестьянам, заводы - рабочим и власть - советам. На сегодня эти лозунги звучат актуально?

Что плохого видят западные политики в коммунистических идеях? Чего опасаются?

В Беларуси возвращается интерес к коммунистическим идеям?

А также поинтересуемся у гостя, как бы он оценил нынешний однопартийный образец китайской демократии.

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