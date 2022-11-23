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Скажинемолчи | Алексей Сокол23.11.2022
Скажинемолчи | Эдуард Богданович03.04.2025
Скажинемолчи | Игорь Колб02.04.2025
Скажинемолчи | Антон Лисневский01.04.2025
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Сокол
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Гость программы - первый секретарь Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.
7 ноября в нашей стране до сих пор остаётся праздничным и выходным днём. Почему Беларусь не отказывается от этого праздника?
Когда-то Ленин предложил: мир - народам, хлеб - голодным, землю - крестьянам, заводы - рабочим и власть - советам. На сегодня эти лозунги звучат актуально?
Что плохого видят западные политики в коммунистических идеях? Чего опасаются?
В Беларуси возвращается интерес к коммунистическим идеям?
А также поинтересуемся у гостя, как бы он оценил нынешний однопартийный образец китайской демократии.