Гость программы - Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, член Конституционной комиссии, мотивационный спикер.

Поговорим с гостем о ситуации на Донбассе и Украине. В прошлом году Алексей посетил Донецк и населённые пункты региона. Узнаем, что он там увидел, что прочувствовал.

После посещения Донбасса наш гость организовал отдых донецких детей в белорусском оздоровительном лагере "Зубрёнок". Поинтересуемся, какова была реакция ребят.

Мир стремительно меняется на наших глазах. Станет ли он прежним или надо привыкать к новым реалиям?

Смогут ли переговоры, начавшиеся между Россией и Украиной в скором времени прекратить боевые действия?

Поговорим с гостем об обновлённой Конституции, референдуме и о том, какая работа предшествовала этому.

Почему провокации беглых не помешали провести референдум?