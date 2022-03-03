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Алексей Талай - паралимпиец, общественный деятель, член Конституционной комиссии, мотивационный спикер
03.03.2022
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Алексей Талай - паралимпиец, общественный деятель, член Конституционной комиссии, мотивационный спикер03.03.2022
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Алексей Талай - паралимпиец, общественный деятель, член Конституционной комиссии, мотивационный спикер
Гость программы - Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, член Конституционной комиссии, мотивационный спикер.
Поговорим с гостем о ситуации на Донбассе и Украине. В прошлом году Алексей посетил Донецк и населённые пункты региона. Узнаем, что он там увидел, что прочувствовал.
После посещения Донбасса наш гость организовал отдых донецких детей в белорусском оздоровительном лагере "Зубрёнок". Поинтересуемся, какова была реакция ребят.
Мир стремительно меняется на наших глазах. Станет ли он прежним или надо привыкать к новым реалиям?
Смогут ли переговоры, начавшиеся между Россией и Украиной в скором времени прекратить боевые действия?
Поговорим с гостем об обновлённой Конституции, референдуме и о том, какая работа предшествовала этому.
Почему провокации беглых не помешали провести референдум?
Алексей расскажет о дальнейших планах своего благотворительного фонда, а также о том, откуда черпает силы и вдохновение.