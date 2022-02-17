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Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист

17.02.2022

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Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист

Гость программы - Елена Стельмах, первый заместитель Союза писателей Беларуси, писатель, публицист.

Поговорим о новой книге из серии "Бачу Беларусь такой".

Какое внимание уделяет Союз писателей детской литературе, её популяризации?

Легко ли отыскать на полках книжных магазинов издания белорусских литераторов и публицистов?

Каковы причины прекращения деятельности "альтернативного" Союза белорусских писателей?

Какими именами гордится Союз писателей Беларуси?

Помогает ли Союз молодым авторам?

Как будет обустраиваться Парк писателей?