3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист
17.02.2022
Выпуски
21 видео
Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист17.02.2022
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист
Гость программы - Елена Стельмах, первый заместитель Союза писателей Беларуси, писатель, публицист.
Поговорим о новой книге из серии "Бачу Беларусь такой".
Какое внимание уделяет Союз писателей детской литературе, её популяризации?
Легко ли отыскать на полках книжных магазинов издания белорусских литераторов и публицистов?
Каковы причины прекращения деятельности "альтернативного" Союза белорусских писателей?
Какими именами гордится Союз писателей Беларуси?
Помогает ли Союз молодым авторам?
Как будет обустраиваться Парк писателей?