Алена Стэльмах - первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси, писатель, публицист

Гость программы - Елена Стельмах, первый заместитель Союза писателей Беларуси, писатель, публицист.



Поговорим о новой книге из серии "Бачу Беларусь такой".



Какое внимание уделяет Союз писателей детской литературе, её популяризации?



Легко ли отыскать на полках книжных магазинов издания белорусских литераторов и публицистов?



Каковы причины прекращения деятельности "альтернативного" Союза белорусских писателей?



Какими именами гордится Союз писателей Беларуси?



Помогает ли Союз молодым авторам?



Как будет обустраиваться Парк писателей?

