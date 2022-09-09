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Скажинемолчи | Алеся Кузьминова

09.09.2022

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Скажинемолчи | Алеся Кузьминова

Гостья программы - Алеся Кузьминова, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.Самая молодая завкафедрой в истории журфака. Поговорим о вольнодумстве в университетах.Обсудим актуальные стандарты подготовки журналистов в Беларуси.Кто из тележурналистов реальные звезды для студентов? Есть ли моральные авторитеты?О пробелах в информационной политике, развлекательных шоу и путешествиях. Могут ли преподаватели БГУ ездить в страны ЕС? Это патриотично?Медиаграмотность и соцсети. Что скажет наука?

Скажинемолчи

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