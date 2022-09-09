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Скажинемолчи | Алеся Кузьминова
09.09.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Алеся Кузьминова09.09.2022
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Алеся Кузьминова
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Гостья программы - Алеся Кузьминова, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.Самая молодая завкафедрой в истории журфака. Поговорим о вольнодумстве в университетах.Обсудим актуальные стандарты подготовки журналистов в Беларуси.Кто из тележурналистов реальные звезды для студентов? Есть ли моральные авторитеты?О пробелах в информационной политике, развлекательных шоу и путешествиях. Могут ли преподаватели БГУ ездить в страны ЕС? Это патриотично?Медиаграмотность и соцсети. Что скажет наука?