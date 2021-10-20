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Скажинемолчи | Алим Селимов
20.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Алим Селимов20.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Алим Селимов
Гость программы - Алим Селимов, белорусский борец классического стиля. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе (2005, 2011). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012). В 2015—2018 — генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Минск. Родился в Дагестане, более 20 лет живет в Беларуси. Женат, двое детей.
Поговорим о "братстве сломанных ушей", Хабибе, дагестанцах в криминальной хронике России, как носить дырявые кроссовки, используя полиэтиленовый пакет, и почему мечты - сбываются.