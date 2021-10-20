Скажинемолчи | Алим Селимов

Гость программы - Алим Селимов, белорусский борец классического стиля. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе (2005, 2011). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012). В 2015—2018 — генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Минск. Родился в Дагестане, более 20 лет живет в Беларуси. Женат, двое детей.

Поговорим о "братстве сломанных ушей", Хабибе, дагестанцах в криминальной хронике России, как носить дырявые кроссовки, используя полиэтиленовый пакет, и почему мечты - сбываются.

