Скажинемолчи | Алена Левицкая

Гость программы - АЛЁНА ЛЕВИЦКАЯ, учитель кадетского корпуса им.А.В.Захарченко города Донецка.Алёна Александровна - одна из тех, кто сопровождает группы детей Донбасса, находящихся на оздоровлении в Беларуси. Спросим, как себя дети чувствуют в Беларуси. И как они воспринимают то, что в последние годы происходит в Донбассе?Каково это - жить под постоянными обстрелами? Насколько сильно это влияет на поведение и психику?Расскажет гостья и о том, что происходило в Донецке в 2014 году, когда начались обстрелы мирных жителей.Одна из учениц Алёны Александровны была тяжело ранена. Как это произошло и что с ней сейчас?Наша гостья - учитель русского языка и литературы. Поинтересуемся, о чём донецкие дети пишут в сочинениях.