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21 видео
Скажинемолчи | Алена Левицкая14.10.2022
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алена Левицкая
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Гость программы - АЛЁНА ЛЕВИЦКАЯ, учитель кадетского корпуса им.А.В.Захарченко города Донецка.Алёна Александровна - одна из тех, кто сопровождает группы детей Донбасса, находящихся на оздоровлении в Беларуси. Спросим, как себя дети чувствуют в Беларуси. И как они воспринимают то, что в последние годы происходит в Донбассе?Каково это - жить под постоянными обстрелами? Насколько сильно это влияет на поведение и психику?Расскажет гостья и о том, что происходило в Донецке в 2014 году, когда начались обстрелы мирных жителей.Одна из учениц Алёны Александровны была тяжело ранена. Как это произошло и что с ней сейчас?Наша гостья - учитель русского языка и литературы. Поинтересуемся, о чём донецкие дети пишут в сочинениях.