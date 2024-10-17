Анастасия Бенедисюк - корреспондент специальный телеканала "Первый информационный" 17.10.2024

Гостья программы - Анастасия Бенедисюк, корреспондент специальный телеканала "Первый информационный". • Чем лично для Анастасии обернулся запуск нового телеканала Белтелерадиокомпании? • Обсудим премьеру авторского фильма "Сирия. Глазами белоруса". Сама ли Анастасия вызвалась в небезопасную командировку? • Что больше всего ее поразило в стране, истерзанной войной, жители которой покупают хлеб по карточкам? • Почему на фоне откровенной гуманитарной катастрофы международные институты безмолвствуют? • Есть ли единое мнение в сирийском обществе, кто именно ведет против них войну? • Благодаря инициативе Александра Лукашенко сотни сирийских детей приезжают в Беларусь на оздоровление с 2017 г. Что рассказали их родители нашему репортеру? • За серию каких репортажей Анастасия Бенедисюк получила статуэтку "Телевершина-2024"? • Протасевич или Азаренок: чья позиция ближе нашей гостье?