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Анастасия Бенедисюк - журналист Агентства теленовостей
21.06.2022
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21 видео
Анастасия Бенедисюк - журналист Агентства теленовостей21.06.2022
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Анастасия Бенедисюк - журналист Агентства теленовостей
Гость программы - журналист Агентства теленовостей Анастасия Бенедисюк. Спросим, как и почему она попала на телевидение. Чем её привлекает репортёрская работа? За что деструктивные медиаресурсы назвали Анастасию "новым лицом пропаганды"? Анастасия работала на белорусско-польской и на белорусско-украинской границе. Общалась с иракскими и украинскими беженцами. Какие истории ей запомнились? Тяжело ли было работать над фильмом АТН про погибшего офицера КГБ Дмитрия Федосюка? И много ли сейчас на факультете журналистики талантливой амбициозной молодёжи?