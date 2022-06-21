Анастасия Бенедисюк - журналист Агентства теленовостей

Гость программы - журналист Агентства теленовостей Анастасия Бенедисюк. Спросим, как и почему она попала на телевидение. Чем её привлекает репортёрская работа? За что деструктивные медиаресурсы назвали Анастасию "новым лицом пропаганды"? Анастасия работала на белорусско-польской и на белорусско-украинской границе. Общалась с иракскими и украинскими беженцами. Какие истории ей запомнились? Тяжело ли было работать над фильмом АТН про погибшего офицера КГБ Дмитрия Федосюка? И много ли сейчас на факультете журналистики талантливой амбициозной молодёжи?