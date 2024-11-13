Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей 13.11.2024

▪️ Какое из спортивных достижений Анастасия считает самым главным? ▪️ Что крепче закаляет в спорте: удачи или досадные поражения? Прическа легкоатлетки во время соревнований действительно может стать судьбоносной? ▪️ Сколько раз в своей жизни Анастасия была на волоске от смерти? Кого она считает своим спасителем? ▪️ Планирует ли наша гостья бороться за олимпийское золото или депутатская деятельность отнимает все силы? ▪️ Большой спорт - это про достижения или про политику? ▪️ Что означает для Анастасии общение с подписчиками в соцсетях? "Мечты должны быть безумными и нереальными": о чем сегодня мечтает наша гостья?