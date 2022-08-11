Скажинемолчи | Анатолий Аврутин

Погода в Беларуси
Гродно6°
Минск5°
Брест9°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев5°
Минск
5°
11.08.2022
Выпуски
21 видео
Гость программы - Анатолий Аврутин, поэт.
В 2020-м после августовских событий позиция нашего гостя в соцсетях и его стихи поддерживали многих.
Почему поэт не боялся высказывать свою точку зрения?
Предчувствовал ли, что хождения под БЧБ-сцягам закончатся тем, чем они закончились?
Когда, в какому году борьба литературная превратилась в борьбу за страну?
И достаточно ли государство делает для писателей сегодня?