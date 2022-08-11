RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Скажинемолчи | Анатолий Аврутин

11.08.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Анатолий Аврутин

Гость программы - Анатолий Аврутин, поэт.

В 2020-м после августовских событий позиция нашего гостя в соцсетях и его стихи поддерживали многих.

  • Почему поэт не боялся высказывать свою точку зрения?

  • Предчувствовал ли, что хождения под БЧБ-сцягам закончатся тем, чем они закончились?

  • Когда, в какому году борьба литературная превратилась в борьбу за страну?

  • И достаточно ли государство делает для писателей сегодня?

Скажинемолчи

Похожие программы