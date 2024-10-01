Анатолий Шабалин - архитектор, дважды Лауреат Госпремии Беларуси, композитор, поэт и спортсмен 01.10.2024

Гость программы - Анатолий Шабалин, архитектор, дважды Лауреат Госпремии Беларуси, композитор, поэт и спортсмен. С 2003 г. по 2016 г. наш гость работал главным архитектором института "Белгоспроект". Многие знаковые архитектурные сооружения суверенной Беларуси стали и для него и личной летописью, среди них - Дворец Республики, Большой театр Беларуси, СКК "Минск-Арена". Вспомним самые смелые решения, а также любопытные препятствия, с которыми сталкиваются архитекторы на "стройках века". • Как глубоко Большой театр уходит под землю? • Чья бронзовая фигура не давала покоя "возмущенной общественности"? • Кто спас главного архитектора от увольнения? • Кого мы должны благодарить за современный вид "Минск-Арены"? Обновляются ли имена спортсменов в Аллее славы на подступах к грандиозному комплексу? • Какие знаменитые артисты исполняют песни Анатолия Шабалина? • При каких обстоятельствах наш гость горячо поспорил с народным артистом Беларуси Владимиром Гостюхиным? • Сколько книг написал Анатолий Андреевич?