Скажинемолчи | Андрей Богодель 22.10.2024

Гость программы - замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной Академии, кандидат военных наук, доцент, полковник Андрей Богодель. - Ряд экспертов утверждает, что мир приближается к Третьей мировой войне, кто-то заявляет, что она уже идёт. Что по этому поводу думает наш гость? - Какой сигнал посылает России НАТО, проводя в эти дни учения с тактическим ядерным оружием? - Мирные переговоры для России сейчас невыгодны? - Неспокойно сейчас и на Ближнем Востоке. США не оставят Израиль без поддержки. Потянут ли Штаты несколько конфликтов одновременно? - Война с Ираном неизбежна? - Насколько сейчас изменились законы и принципы ведения войны?