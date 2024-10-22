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Скажинемолчи | Андрей Богодель
22.10.2024
Гость программы - замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной Академии, кандидат военных наук, доцент, полковник Андрей Богодель. - Ряд экспертов утверждает, что мир приближается к Третьей мировой войне, кто-то заявляет, что она уже идёт. Что по этому поводу думает наш гость? - Какой сигнал посылает России НАТО, проводя в эти дни учения с тактическим ядерным оружием? - Мирные переговоры для России сейчас невыгодны? - Неспокойно сейчас и на Ближнем Востоке. США не оставят Израиль без поддержки. Потянут ли Штаты несколько конфликтов одновременно? - Война с Ираном неизбежна? - Насколько сейчас изменились законы и принципы ведения войны?
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