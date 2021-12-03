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Скажинемолчи | Андрей Добровольский
03.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Добровольский03.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Добровольский
Гость программы - актер театра и кино Андрей Добровольский. Поговорим о востребованности белорусских актеров в российском кинопроизводстве. Почему полковник КГБ из «Перевала Дятлова» и дальнобойщик из «Вне себя» говорят "на трасянцы"? Спорт: как раскачаться в плечах до таких размеров, что костюмеры приходят в ужас? Республиканский театр белорусской драматургии: оказывается, в образе чиновника из «Мудромера» собраны черты однокурсников Андрея из Академии управления при Президенте. Бурная молодость и алкоголь – можно ли развернуть жизнь на 180°?..