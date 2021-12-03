Скажинемолчи | Андрей Добровольский

Гость программы - актер театра и кино Андрей Добровольский. Поговорим о востребованности белорусских актеров в российском кинопроизводстве. Почему полковник КГБ из «Перевала Дятлова» и дальнобойщик из «Вне себя» говорят "на трасянцы"? Спорт: как раскачаться в плечах до таких размеров, что костюмеры приходят в ужас? Республиканский театр белорусской драматургии: оказывается, в образе чиновника из «Мудромера» собраны черты однокурсников Андрея из Академии управления при Президенте. Бурная молодость и алкоголь – можно ли развернуть жизнь на 180°?..