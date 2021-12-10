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Скажинемолчи | Андрей Гаев
10.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Гаев10.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гаев
Гость программы - Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных.
Узнаем, какая информация относится к персональным данным и что изменилось со вступлением в силу нового Закона о их защите, кто имеет право запрашивать персональные данные и несёт ответственность за их разглашение.
Поинтересуемся, может ли предприниматель отказать в оказании услуг/продаже товара, если клиент не дает свое согласие на обработку персональных данных.
Несёт ли администрация школы ответственность за "слитые" в сеть данные родителей ученика?
Андрей Гаев расскажет, насколько защищены данные, предоставленные для выдачи биометрических паспортов.