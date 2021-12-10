Скажинемолчи | Андрей Гаев

Гость программы - Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных.

Узнаем, какая информация относится к персональным данным и что изменилось со вступлением в силу нового Закона о их защите, кто имеет право запрашивать персональные данные и несёт ответственность за их разглашение.

Поинтересуемся, может ли предприниматель отказать в оказании услуг/продаже товара, если клиент не дает свое согласие на обработку персональных данных.

Несёт ли администрация школы ответственность за "слитые" в сеть данные родителей ученика?

Андрей Гаев расскажет, насколько защищены данные, предоставленные для выдачи биометрических паспортов.

