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Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук

01.12.2021

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Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук

Гость программы - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук Андрей Гончаров.

Занимается разработкой белорусской вакцины от коронавируса.

Подробно обсудим, почему отечественная вакцина- инактивированная, в отличие от векторного Спутника. На ком будут проводить клинические испытания и какой эффективности ожидают от прививки? Правда ли, что остановить коронавирус невозможно и штаммы будут только множиться? Куда делся свиной и птичий грипп, от которого 10 лет назад тоже погибали люди? Происхождение "короны" - лабораторное? Витамины для "укрепления иммунитета" - чистый маркетинг? Технологии со стволовыми клетками - панацея для человечества? Почему единая биосенсорная диагностика для всех органов - фантастика?

Смотрите в программе:

  • Кто участвует в разработке отечественной вакцины от коронавируса
  • Про инактивированные вакцины
  • "Вакцины защищают от тяжёлого течения" - как оценивается эффективность вакцины
  • Чем занимается Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси
  • Чем занимается направление по изучению стволовых в Институте Биофизики
  • Можно ли создать пожизненную вакцину
  • Какого прорыва ожидают учёные института биофизики
  • "Не верьте мифам и слухам - вакцинируйтесь и будьте здоровы"