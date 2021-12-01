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Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук
01.12.2021
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Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук01.12.2021
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Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук
Гость программы - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук Андрей Гончаров.
Занимается разработкой белорусской вакцины от коронавируса.
Подробно обсудим, почему отечественная вакцина- инактивированная, в отличие от векторного Спутника. На ком будут проводить клинические испытания и какой эффективности ожидают от прививки? Правда ли, что остановить коронавирус невозможно и штаммы будут только множиться? Куда делся свиной и птичий грипп, от которого 10 лет назад тоже погибали люди? Происхождение "короны" - лабораторное? Витамины для "укрепления иммунитета" - чистый маркетинг? Технологии со стволовыми клетками - панацея для человечества? Почему единая биосенсорная диагностика для всех органов - фантастика?
Смотрите в программе:
- Кто участвует в разработке отечественной вакцины от коронавируса
- Про инактивированные вакцины
- "Вакцины защищают от тяжёлого течения" - как оценивается эффективность вакцины
- Чем занимается Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси
- Чем занимается направление по изучению стволовых в Институте Биофизики
- Можно ли создать пожизненную вакцину
- Какого прорыва ожидают учёные института биофизики
- "Не верьте мифам и слухам - вакцинируйтесь и будьте здоровы"