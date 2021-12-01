Андрей Гончаров - директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук

Подробно обсудим, почему отечественная вакцина- инактивированная, в отличие от векторного Спутника. На ком будут проводить клинические испытания и какой эффективности ожидают от прививки? Правда ли, что остановить коронавирус невозможно и штаммы будут только множиться? Куда делся свиной и птичий грипп, от которого 10 лет назад тоже погибали люди? Происхождение "короны" - лабораторное? Витамины для "укрепления иммунитета" - чистый маркетинг? Технологии со стволовыми клетками - панацея для человечества? Почему единая биосенсорная диагностика для всех органов - фантастика?