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Скажинемолчи | Андрей Иванец
24.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Иванец24.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Иванец
Гость программы - министр образования Беларуси Андрей Иванец. Означает ли скорое согласие на интервью нового министра его уверенность на новом посту? Обсудим последнюю редакцию Кодекса об образовании и самые болезненные вопросы отрасли: распределение студентов, загруженность учителей и их зарплаты. Каких учителей-предметников нам остро не хватает сегодня? Ожидают ли абитуриентов новшества при поступлении в вузы, пто и ссо? Повысить престиж профтехобразования - это недостижимая цель? Что в карьере молодого министра можно считать неформальным зигзагом?
Смотрите в программе:
- Нужно ли Андрею Ивановичу время на раскачку?
- Кто звонит на прямые линии Министерства образования?
- «Система образования затрагивает каждого из нас!»
- Учителя перегружены или нет?
- О битвах за умы
- Андрей Иванец: «Я очень не люблю слово карьера!»