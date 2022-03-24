Скажинемолчи | Андрей Иванец

Гость программы - министр образования Беларуси Андрей Иванец. Означает ли скорое согласие на интервью нового министра его уверенность на новом посту? Обсудим последнюю редакцию Кодекса об образовании и самые болезненные вопросы отрасли: распределение студентов, загруженность учителей и их зарплаты. Каких учителей-предметников нам остро не хватает сегодня? Ожидают ли абитуриентов новшества при поступлении в вузы, пто и ссо? Повысить престиж профтехобразования - это недостижимая цель? Что в карьере молодого министра можно считать неформальным зигзагом?



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