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Скажинемолчи | Андрей Копыток
28.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Копыток28.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Копыток
Гость программы - Андрей Копыток, Председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".
Поинтересуемся у гостя, кого объединяет конфедерация и какие цели преследует.
На протяжении долгих лет слышим словосочетание "диалог бизнеса и власти". Слышит ли власть белорусских бизнесменов и предпринимателей?
Одна из мер по поддержке бизнеса, которую ввело правительство, - мораторий на проведение проверок. Не возникнет ли в таком случае у бизнеса соблазн где-то что-то нарушить?
Спросим у Андрея Валерьевича, как он относится к тезису: "Санкции - это новые возможности".
В последнее время наблюдаем более активное сближение экономик Беларуси и России. Какие выгоды нам ожидать в ближайшее время?
Поговорим и о социальной ответственности бизнеса, а также спросим, почему не случилось массового исхода из страны предпринимателей и айтишников после событий 2020 года.