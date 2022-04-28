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Скажинемолчи | Андрей Копыток

28.04.2022

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Скажинемолчи | Андрей Копыток

Гость программы - Андрей Копыток, Председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".

  • Поинтересуемся у гостя, кого объединяет конфедерация и какие цели преследует.

  • На протяжении долгих лет слышим словосочетание "диалог бизнеса и власти". Слышит ли власть белорусских бизнесменов и предпринимателей?

  • Одна из мер по поддержке бизнеса, которую ввело правительство, - мораторий на проведение проверок. Не возникнет ли в таком случае у бизнеса соблазн где-то что-то нарушить?

  • Спросим у Андрея Валерьевича, как он относится к тезису: "Санкции - это новые возможности".

  • В последнее время наблюдаем более активное сближение экономик Беларуси и России. Какие выгоды нам ожидать в ближайшее время?

  • Поговорим и о социальной ответственности бизнеса, а также спросим, почему не случилось массового исхода из страны предпринимателей и айтишников после событий 2020 года.

Скажинемолчи