Скажинемолчи | Андрей Копыток

Поинтересуемся у гостя, кого объединяет конфедерация и какие цели преследует.

На протяжении долгих лет слышим словосочетание "диалог бизнеса и власти". Слышит ли власть белорусских бизнесменов и предпринимателей?

Одна из мер по поддержке бизнеса, которую ввело правительство, - мораторий на проведение проверок. Не возникнет ли в таком случае у бизнеса соблазн где-то что-то нарушить?

Спросим у Андрея Валерьевича, как он относится к тезису: "Санкции - это новые возможности".

В последнее время наблюдаем более активное сближение экономик Беларуси и России. Какие выгоды нам ожидать в ближайшее время?