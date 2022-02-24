Скажинемолчи | Андрей Король

Гость программы - Андрей КОРОЛЬ, ректор Белорусского государственного университета. Обсудим проблемы сферы образования - поможет ли новый Кодекс решить часть из них?ТМолодость нового министра образования Андрея Иванца – это плюс или минус? Как выстроить диалог со студентами: мастер-класс от ректора! Современный журфак – это «цветник вольнодумства»? Рейтинг БГУ в мировой шкале высших учебных заведений, как его удерживать на верхних строчках? Общежитие - самый насущный вопрос? Рынок труда и выпускники БГУ: какие специальности сегодня в приоритете. И несколько философских размышлений в тему от Андрея Короля: что наша жизнь?..