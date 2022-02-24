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Скажинемолчи | Андрей Король
24.02.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Король24.02.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Король
Гость программы - Андрей КОРОЛЬ, ректор Белорусского государственного университета. Обсудим проблемы сферы образования - поможет ли новый Кодекс решить часть из них?ТМолодость нового министра образования Андрея Иванца – это плюс или минус? Как выстроить диалог со студентами: мастер-класс от ректора! Современный журфак – это «цветник вольнодумства»? Рейтинг БГУ в мировой шкале высших учебных заведений, как его удерживать на верхних строчках? Общежитие - самый насущный вопрос? Рынок труда и выпускники БГУ: какие специальности сегодня в приоритете. И несколько философских размышлений в тему от Андрея Короля: что наша жизнь?..