Скажинемолчи | Андрей Кривошеев

Гость программы - Председатель Белорусского союза журналистов, политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев. Что такое «моноэфир» и зачем в СМИ с утра до ночи сейчас вещают на одну и ту же тему – о мигрантах? Региональная пресса: возможна ли критика и объективность, когда проще «дружить с районным начальством»?

В комитет по этике больше всего запросов поступает по поводу риторики ТВ-выступлений Григория Азаренка: как БСЖ реагирует на них?

