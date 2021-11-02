Скажинемолчи | Андрей Ланкин

Гость программы - Андрей Ланкин, руководитель оргкомитета по созданию политической партии «Демократический Союз».



Андрей Ланкин расскажет, почему думал, что из Цепкало получится руководитель страны? Когда понял, что политическая компания оппонентов власти - проиграна? Зачем «беглые оппозиционеры» поспешили назвать его «провокатором» и «сотрудником КГБ»? Для чего надолго уезжал в Киев и Москву после завершения политической кампании? Как познакомился с Юрием Воскресенским и стал сотрудничать с платформой Круглый Стол Демократических Сил (КСДС)? Что такое «новая конструктивная оппозиция» и кто сегодня помогает ей материально? Как продвигается инициированный КСДС процесс «политической амнистии»?

