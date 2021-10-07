Скажинемолчи | Андрей Муковозчик

Гость программы – фельетонист Андрей Муковозчик. Пишет на острополитические темы, автор рубрики "Накипело" в газете "СБ. Беларусь сегодня", одноименном авторском телеграмм-канале и на ТВ. Автор книги "Революция мокрых штанов". По образованию физик, сооснователь и ведущий белорусского КВН, сценарист, режиссер, продюсер. При близком общении смешлив, но застенчив. Занят.