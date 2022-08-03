Скажинемолчи | Андрей Муковозчик

Гость программы - журналист, публицист, писатель Андрей Муковозчик. Поговорим о его новых книгах "Корни" и "Корнееды", презентация которых состоялась на днях в Союзе писателей. Поинтересуемся, куда недавно на некоторое время пропадал Андрей из информационного поля. Порассуждаем, почему для "беглых" эмиграция - это приговор. Битва за умы молодёжи - есть ли эффективный способ в ней победить? Узнаем мнение Андрея Муковозчика о событиях в Украине и нужно ли украинское зерно Африке. Эксперты говорят, что Запад рискует надорваться, вредя санкциями России. Что по этому поводу думает наш гость?..