Гость программы - Андрей Панисов, победитель шоу "Х- Factor Беларусь". Первое интервью после громкого триумфа! Почему Андрей до последнего скрывал от поклонников некоторые факты своей биографии? Какое событие перевернуло жизнь молодого деревенского баяниста? Сколько в нашем госте от вампира и ангела? Как потерять 7 кг за месяц без ущерба для здоровья? Конкуренты: как восприняли победу Андрея Панисова два суперфиналиста - Никита Белько и Анастасия Кравченко, пробежала ли между ними черная кошка зависти? Какое отношение к шоу-бизнесу имеют многочисленные родственники Андрея? Кто ему помогает? А также суперприз гостя - автомобиль: продавать или нет? Вот в чем вопрос!..