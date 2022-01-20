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Андрей Панисов - победитель шоу "Х- Factor Беларусь"
20.01.2022
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21 видео
Андрей Панисов - победитель шоу "Х- Factor Беларусь"20.01.2022
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Андрей Панисов - победитель шоу "Х- Factor Беларусь"
Гость программы - Андрей Панисов, победитель шоу "Х- Factor Беларусь". Первое интервью после громкого триумфа! Почему Андрей до последнего скрывал от поклонников некоторые факты своей биографии? Какое событие перевернуло жизнь молодого деревенского баяниста? Сколько в нашем госте от вампира и ангела? Как потерять 7 кг за месяц без ущерба для здоровья? Конкуренты: как восприняли победу Андрея Панисова два суперфиналиста - Никита Белько и Анастасия Кравченко, пробежала ли между ними черная кошка зависти? Какое отношение к шоу-бизнесу имеют многочисленные родственники Андрея? Кто ему помогает? А также суперприз гостя - автомобиль: продавать или нет? Вот в чем вопрос!..