Скажинемолчи | Андрей Савиных

Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава Постоянной комиссии по международным делам, дипломат Андрей Савиных. По просьбам наших телезрителей и подписчиков, часть вопросов в программе коснулась мигрантов на границе и на улицах белорусских городов. Напомним, Андрей Савиных - в недавнем прошлом - Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции и компетентен в вопросах "проблемы курдского населения", знаком с их ментальностью.



Некоторые белорусы оказались ксенофобами? Или "недовольство в соцсетях" - это естественный "способ защиты от чужаков - как в любой маленькой стране со сложной историей" ? А главное - надолго ли вся эта ситуация?..

