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Скажинемолчи | Андрей Савиных
18.11.2021
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21 видео
Скажинемолчи | Андрей Савиных18.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
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Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
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Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Савиных
Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава Постоянной комиссии по международным делам, дипломат Андрей Савиных. По просьбам наших телезрителей и подписчиков, часть вопросов в программе коснулась мигрантов на границе и на улицах белорусских городов. Напомним, Андрей Савиных - в недавнем прошлом - Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции и компетентен в вопросах "проблемы курдского населения", знаком с их ментальностью.
Некоторые белорусы оказались ксенофобами? Или "недовольство в соцсетях" - это естественный "способ защиты от чужаков - как в любой маленькой стране со сложной историей" ? А главное - надолго ли вся эта ситуация?..