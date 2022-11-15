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Поговорим о ситуации вблизи наших рубежей, об СВО, украинском конфликте и на другие злободневные темы.

  • Украина продолжает устраивать провокации на границе с Беларусью. Чего добивается наша южная соседка?
  • Пойдёт ли Зеленский на мирные переговоры с Россией?
  • Осмелится ли Польша двинуться на наши территории?
  • Как так случилось, что Германия и Франция перестали быть самостоятельными?
  • Власти Кыргызстана собираются принять новый закон о СМИ. В стране уже начинаются стихийные митинги "за свободу слова". Ждём очередную цветную революцию?
  • Фейки - это безобидная ложь или мощное оружие в информационной войне?

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