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Поговорим о ситуации вблизи наших рубежей, об СВО, украинском конфликте и на другие злободневные темы.
- Украина продолжает устраивать провокации на границе с Беларусью. Чего добивается наша южная соседка?
- Пойдёт ли Зеленский на мирные переговоры с Россией?
- Осмелится ли Польша двинуться на наши территории?
- Как так случилось, что Германия и Франция перестали быть самостоятельными?
- Власти Кыргызстана собираются принять новый закон о СМИ. В стране уже начинаются стихийные митинги "за свободу слова". Ждём очередную цветную революцию?
- Фейки - это безобидная ложь или мощное оружие в информационной войне?