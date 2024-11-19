Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный" 19.11.2024

Гость программы - Андрей Сыч, политический обозреватель телеканала "Первый информационный". 19 ноября - на телеканале "Беларусь 1" - громкая премьера "Время выбрало нас". Отправляемся в прошлое, чтобы понять настоящее! Первые самостоятельные шаги Беларуси. Как это было⁉️ От страны, стоящей у пропасти, - до государства, чью позицию уважают на мировой арене! Пройдём шаг за шагом все 34 года нашей независимости! Откровения политиков, чиновников и выдающихся государственных деятелей, факты и цифры, эксклюзивные интервью. Над какими сериями проекта работал наш гость? Какие открытия сделал для себя лично благодаря хронике? Какие достижения суверенной Беларуси за последние тридцать лет Андрей считает безусловными? А также обсудим текущую политическую повестку: как пройдут выборы-2025 в Беларуси?